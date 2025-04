Alege ce citești

14:20

1. Erau frumoase vremurile în care candidații se contraziceau între ei. În trei apariții publice, de la sfârșitul săptămânii trecute până luni, George Simion s-a contrazis pe el însuși. A zis că l-ar pune, că nu l-ar pune și că nu știe dacă l-ar pune pe Georgescu premier. Un lucru e sigur. Simioane, alegătorii se […]