Nicușor Dan, fotografiat în timp ce folosea mașina Primăriei Capitalei în campania electorală pentru prezidențiale

Statele Unite sunt periculos de aproape de a intra într-o recesiune economică oficială și ar putea să se confrunte cu ceva mult mai rău la orizont. Invitat duminică la emisiunea Meet the Press de la NBC, Ray Dalio, fondatorul Bridgewater Associates, a declarat că natura „perturbatoare" a anunțurilor tarifare ale lui Donald Trump provoacă instabilitate