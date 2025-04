Cinism la Consiliul Concurenței. Populația își permite să plătească prețuri mari la energie

11:30

Fostul membru CNA și jurnalist, Narcisa Iorga, reacționează ferm la speculațiile lansate în spațiul public cu privire la presupusa colaborare a lui Crin Antonescu cu fosta Securitate. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta denunță o tentativă orchestrală de discreditare și laudă reacția candidatului prezidențial al Alianței România Înainte. „După ce Ponta și-a rupt gâtul în […] The post Narcisa Iorga: „Crin Antonescu a demontat speculațiile cu calm și fermitate. Așa se face politică” first appeared on Ziarul National.