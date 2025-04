Grevă generală pe Dunăre. Canalele navigabile vor fi blocate

11:30

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept Makaveli, a anunțat sâmbătă, 5 aprilie, faptul că luni își va da demisia din funcția pe care o deține în Parlament. La acel moment, influencerul a explicat și de ce are de gând să facă un astfel de pas. Și a dat de înțeles că nu are […] The post VIDEO. Makaveli a anunțat că-și dă demisia din Parlament. Ce funcție părăsește influencerul first appeared on Ziarul National.