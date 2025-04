Alege ce citești

16:10

Puțin peste 3% din populația României ar avea o șansă să se salveze în cazul unui atac aerian. Și asta pentru că adăposturile antiaeriene sunt, în marea lor majoritate, nefuncționale, în principal din cauza resurselor financiare insuficiente ale autorităților locale, a concluzionat Curtea de Conturi. Auditul instituției a fost realizat în contextul climatului geopolitic actual, […] The post Prea săraci pentru refacerea adăposturilor antiaeriene. În caz de atac, doar 3% din populație scapă first appeared on Ziarul National.