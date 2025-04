Comunicat de presă Spitalul Județean de Urgență Bacău

17:40

Uniunea Europeană dorește ca India să elimine tarifele la importurile de automobile în cadrul unui acord comercial îndelung așteptat, în timp ce guvernul premierului Narendra Modi este dispus la concesii pentru a încheia negocierile. India este deschisă la reducerea treptată a tarifelor la 10% de la mai mult de 100%, au declarat pentru Reuters două