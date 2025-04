Istvan Kovacs, protagonist în Rangers-Bilbao! După eliminare, a acordat şi un penalty. Totul, după…

10:30

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a anunţat înaintea meciului cu Universitatea Craiova, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1, că Adrian Şut are şanse foarte mari să revină în lotul echipei lui Elias Charalambous. Unul dintre cei mai importanţi jucători ai roş-albaştrilor, Adrian Şut a ratat meciurile cu Dinamo şi […] The post Mihai Stoica a anunţat o revenire la FCSB: „Nu mai are nicio durere”. Veste excelentă înaintea… appeared first on Antena Sport.