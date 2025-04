Examen de Bacalaureat

12:10

Origine sănătoasă. Decreței. Orfelinatele groazei. Pentru generația mea, acestea nu au fost doar niște cuvinte, niște vorbe goale; au fost fapte, au fost realități, au fost părți din viață. Umilitoare, ce e drept: când mi s-a spus prima oară că am „origine sănătoasă”, am știut clar că am fost insultat, dar n-aș fi putut spune […] Articolul S-au crezut zei apare prima dată în Contributors.