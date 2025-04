„E ca Garnacho de la United!” Gică Hagi, aproape de o nouă lovitură financiară! Detaliile afacerii

12:50

Farul Constanţa, echipa patronată de Gică Hagi, nu a primit licenţa pentru Europa. Chiar dacă se află în play-out, formaţia de la malul mării are şanse de a ajunge la barajul pentru Conference League. Cu toate acestea, o eroare a făcut ca Farul să nu primească licenţa. Gică Popescu, preşedintele celor de la Farul, susţine […] The post Farul Constanţa nu a primit licenţa pentru Europa dintr-un motiv incredibil! Gică Popescu: „Exces de zel” appeared first on Antena Sport.