Decizia luată în legătură cu Florin Tănase înainte de FCSB – CFR Cluj

11:40

Elias Charalambous a dezvăluit la conferinţa de presă dinaintea meciului cu CFR Cluj că a adormit în timpul meciului Manchester United – Lyon 5-4 şi că a crezut că Diavolii Roşii s-au impus după loviturile de departajare. Antrenorul de la FCSB a verificat pe telefon rezultatul final şi, când a văzut 5-4 pe aplicaţie, a […] The post Elias Charalambous a crezut că Manchester United a câştigat 5-4 la penalty-uri. „Am adormit şi am văzut pe telefon” appeared first on Antena Sport.