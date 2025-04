Copiii cu sindrom Down se întrec la Cupa Campionilor Speciali

06:20

O cetate spectaculoasă, Poenari, a fost redeschisă publicului după trei ani de restaurare. Fortificiția medievală, aflată la doar 180 de kilometri de București, este cunoscută mai ales pentru legăturile cu Vlad Țepeș. Cetatea Poenari datează din secolul al XIV-lea, atunci când a fost construit primul turn de către voievodul Negru Vodă, întemeietorul Țării Românești. A […]