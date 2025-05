Sector 6 | Undă verde de la Consiliul Local pentru folosirea ghenelor îngropate. Urmează licitaţie pentru operator de salubritate

15:40

Cel mai mare producător de pâine din lume, grupul mexican Bimbo, mai face o achiziție în România și preia filiala locală a grupului grec de panificație Karamolegos Bakery România, deținătoarea brandului KB, scrie G4Food. Fabrica este situată în județul Ilfov și are o suprafață de 30.000 de metri pătrați, cu o capacitate de producție de aproximativ […]