Cei mai mulți bucureșteni și ilfoveni care au votat sunt din segmentul 45-64 de ani. Cel mai puțin au venit la urne tinerii până în 24 de ani

Direcțiile de Evidență a Persoanelor din sectoarele Capitalei vor avea program special de lucru în weekendurile 3–4 mai și 17–18 mai, ca bucureștenii să își poată reînnoi actele de identitate, pentru a putea vota la alegerile prezidențiale. Aceste instituţii vor elibera cărți de identitate pentru persoanele ale căror documente au expirat, au fost pierdute, furate […]