Zeljko Kopic pregătește o schimbare importantă la Dinamo! Ce se va întâmpla la meciul cu Universitatea Craiova

16:40

Bănel Nicoliță, fostul jucător al celor de la FCSB, a prefațat derby-ul pe care fosta sa echipă îl va disputa cu CFR Cluj, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1. În acest moment, FCSB este lider, dar are un avans de numai două puncte față de echipa lui Dan Petrescu. O victorie pentru formația […] The post Bănel Nicoliță știe unde se va face diferența în FCSB – CFR Cluj: „Nu există prima șansă” appeared first on Antena Sport.