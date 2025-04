Cum a arătat ultima zi de viață a Papei Francisc

13:20

Directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor (DSVSA) Tulcea, Mitică Tuchilă, a intrat în vizorul procurorilor anticorupție din cadrul DNA Constanța. Acesta a fost inițial reținut și apoi arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mită. Procurorii DNA l-ar fi prins în flagrant. A fost reținut, iar ulterior prezentat instanței