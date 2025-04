Horoscop 18 aprilie 2025 – Nu vă blocați în sentimentele ce v-au cauzat pierdere

14:30

1. Excelentă lucrătura care i s-a făcut lui Crin Antonescu! L-a ridicat cu 10 procente. Cred că l-a băgat și în turul doi. A anulat și vrăjeala aia, pe care am folosit-o și eu, cu "a dormit zece ani pe banii nevestei." Omul n-a turnat. Și-a protejat un prieten. Nu a colaborat cu Securitatea. L-a […]