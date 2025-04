Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare. Ce nu este bine să faci în această zi

16:20

Bombardamentul tarifar al lui Donald Trump a sfâșiat regulile după care elitele occidentale au trăit în ultimii 35 de ani: regulile unei economii globalizate sub tutela benignă a unei Pax Americana. Ce urmărește Trump? Sunt tarifele cel mai bun mod de a-și atinge obiectivele? Punctul de plecare al unui răspuns trebuie să fie agenda prezidențială […]