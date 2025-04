Horoscop 25 aprilie 2025 – Veți avea suficientă putere

12:00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 23 aprilie, o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, valabilă pe durata acestei zile în jumătate din țară. Conform atenționării meteo, ce va fi valabilă între orele 12:00 – 23:00, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei […]