„Săriți de pe fix” – sau cum s-a difuzat rușinea în direct, cu aplauze și prompter

Donald Trump este din ce în ce mai nerăbdător în ceea ce privește eforturile pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Reflectând asupra negocierilor, el a avertizat recent: „Există un moment în care trebuie fie să te oprești, fie să taci". Secretarul de stat Marco Rubio a sprijinit ulterior această poziție, afirmând că, dacă […]