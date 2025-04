Cristi Balaj, anunţul momentului: ofertă verbală uriaşă pentru Louis Munteanu! „Le mulţumesc celor de la FCSB”

18:50

Mijlocaşul francez Eduardo Camavinga a suferit o ruptură a tendonului aductorului stâng, miercuri seară, în meciul disputat de echipa de fotbal Real Madrid împotriva lui Getafe (1-0) şi va rata tot restul sezonului. De asemenea, acesta ar putea rata și Cupa Mondială a Cluburilor, anunță Fabrizio Romano. „În urma analizelor efectuate joi jucătorului nostru Eduardo