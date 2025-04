Mark Allen a făcut breakul maxim la Campionatul Mondial

20:00

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a negat că ar fi disensiuni între jucătorii naţionalei şi selecţionerul Mircea Lucescu. AntenaSport dezvăluia în exclusivitate că jucătorii naţionalei ar fi nemulţumiţi că sunt criticaţi public de către selecţioner. Răzvan Burleanu: „Există o relaţie extraordinară între toţi jucătorii şi selecţionerul Mircea Lucescu” Şi fostul internaţional Ionel Ganea vorbea despre „ruptura” […] The post Burleanu a rupt tăcerea despre relaţia selecţionerului cu tricolorii, după dezvăluirile despre naţională! appeared first on Antena Sport.