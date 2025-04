Mirel Rădoi, mesaj pentru naşul Gigi Becali! Ce spune despre lupta la titlu: „Să facă hârtie la Federaţie”

21:00

S-au pus în vânzare biletele pentru Europeanul sub 19 ani, pe care România îl găzduieşte! „Joacă copiii României! Îi aşteptăm pe oameni la stadion", spune selecţionerul puştilor, Ion Marin. România se bate cu Spania, Danemarca şi Muntenegru şi joacă meciurile din grupă pe Arcul de Triumf şi la Voluntari. „Trebuie să vină toți românii pentru […]