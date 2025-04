Relicva trecutului. De ce a dispărut volanul din lemn

19:00

Datele Institutului Național de Statistică arată o creștere explozivă a importurilor de energie electrică și gaze naturale în primele două luni ale acestui an, pe fondul unui deficit major al producției. În ce privește producția de energie, cele mai severe prăbușiri s-au înregistrat la hidro (42,5%) și la eoliene (34,9%). Între timp, de la începutul […] Oficial, ne merge bine. Importuri record de energie electrică și gaze naturale