Horoscop 29 aprilie 2025 – Ai multă energie de pus în hobby-uri

16:10

Administrația condusă de Donald Trump promovează un plan de pace care prevede ca regiunile ucrainene ocupate de forțele ruse să rămână sub controlul Moscovei, relatează The Times, citând surse oficiale apropiate negocierilor. Potrivit publicației britanice, această propunere a fost prezentată vineri, la Moscova, de echipa lui Steve Witkoff, reprezentant special al președintelui american. Discuțiile purtate […]