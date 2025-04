Ambasada SUA în România, mesaj cu câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale. Citat din JD Vance

18:30

Finala Cupei Regelui dintre Barcelona și Real Madrid (3-2) a degenerat în scene reprobabile imediat după fluierul final. Dani Carvajal, accidentat și prezent pe bancă, și-a pierdut cumpătul și l-a înjurat grosolan pe arbitrul De Burgos Bengoetxea. Dani Carvajal, deși accidentat și doar rezervă, a izbucnit la adresa arbitrului. Potrivit AS, fundașul madrilen l-a înjurat […] The post El Clasico cu scandal. Jucătorii Realului au întrecut măsura first appeared on Ziarul National.