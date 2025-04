A murit Valeriu Tabără, fost ministru al Agriculturii

16:50

Unii analiști vehiculează o idee pe placul celor care au prins frică de Vladimir Putin: Ucraina să devină zonă tampon neutră între Rusia și Occident. Numai atunci echilibrul ar fi asigurat din nou și pacea ar putea apărea. Dar ce echilibru a fost de fapt afectat? Uniunea Europeană are de patru ori populația Rusiei și […]