Cacealmaua lui Putin

16:10

Măsurile de reorganizare agresive inițiate la Romsilva de către ministrul Mediului, au fost atacate dur de silvicultori, care îl acuză pe acesta că urmărește, de fapt, privatizarea unor active valoroase și, în final, externalizarea exploatării lemnului, pentru care se face un lobby puternic de ani buni. Totodată, silvicultorii i-au cerut ministrului și colegilor din coaliție