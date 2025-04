Horoscop 28 aprilie 2025 – Intuiția și simțul practic vă ajută

20:40

Prețurile petrolului au recuperat unele pierderi joi, după ce au scăzut cu aproape 2% în sesiunea precedentă, investitorii cântărind o potențială creștere a producției OPEC+ față de semnalele conflictuale privind tarifele de la Casa Albă și discuțiile nucleare în curs dintre SUA și Iran. Prețurile futures ale țițeiului Brent au crescut cu 53 de cenți, […] The post Petrolul recâștigă teren. Urmează un ”război al prețurilor”? first appeared on Ziarul National.