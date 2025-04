John Terry, experiență dureroasă la maratonul Londrei

13:30

Președinți, membri ai familiei regale și o multitudine de oameni simpli și-au luat rămas bun de la Papa Francisc sâmbătă, la funeraliile acestuia. Un cardinal a declarat că moștenirea pontifului de a se ocupa de migranți, de cei defavorizați și de mediu nu trebuie să moară odată cu el. Pe o parte a sicriului lui […] The post VIDEO: Liderii lumii, prezenți la Vatican. Trump și Zelenski, discuții înainte de funeraliile Papei Francisc first appeared on Ziarul National.