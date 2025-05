Jurnal Antena Sport | Secundul lui Şumudică a făcut infarct după derby-ul pierdut de Rapid cu FCSB!

22:50

Lamine Yamal a făcut spectacol în prima repriză a duelului Barcelona – Inter! Jucătorul de 17 ani a marcat un gol superb în partida din semifinalele Ligii Campionilor. A fost meciul cu numărul 100 pentru spaniol, în tricoul catalanilor. Lamine Yamal a punctat în minutul 25 al duelului cu Inter. Atunci, vedeta lui Hansi Flick […] The post Lamine Yamal, gol superb la meciul cu numărul 100 pentru Barcelona! Puștiul de 17 ani are cifre senzaționale appeared first on Antena Sport.