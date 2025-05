Manchester United, repriză de vis cu Athletic Bilbao! 3 goluri şi o bară! Bruno Fernandes a reuşit o „dublă”

10:10

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea lui Darius Olaru, înaintea derby-ului dintre FCSB şi Dinamo. Oficialul campioanei a dezvăluit că mijlocaşul a revenit la antrenamentele camăpioanei. Mihai Stoica a transmis că Darius Olaru nu va risa şi va mai sta departe de teren, deoarece au trecut doar trei luni de la operaţia suferită […]