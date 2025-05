România, exclusă temporar din programul Visa Waiver – SUA invocă motive de securitate și imigrație

20:20

Jazz in the Park Competition, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate trupelor tinere de jazz, revine în forță în 2025 cu un nou record de participare: 308 formații din 50 de țări și-au anunțat prezența. În acest an, pe lângă formații din țări precum Italia, Franța, Germania, Spania, Polonia și România, competiția s-a […]