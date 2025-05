Alegeri prezidențiale 2025 – Până la ora 20:00 au votat peste 50% din alegători

11:30

Consiliul Județean Cluj a organizat la Castelul Bánffy din localitatea Răscruci un eveniment ce a marcat deschiderea sezonul cultural 2025-2026. Activitățile desfășurate cu acest prilej au adus în prim-plan pictura românească contemporană și muzica de cameră. Sezonul cultural 2025-2026 la Castelul din Răscruci a debutat, astfel, cu vernisajul expoziției de pictură, grafică și desen „Mundus […]