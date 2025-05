Președintele interimar al Senatului a votat la Cluj

13:40

Două noi legende ale fotbalului se alătură echipei internaționale din cadrul meciului demonstrativ „Ronaldinho and Friends", programat pe 14 iunie 2025, în BTarena din Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival 2025. Kevin Kurányi și Cristian Zaccardo intră pe lista marilor nume care vor transforma această seară într-un spectacol fotbalistic de neratat pentru fanii fotbalului din România.