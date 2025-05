Lacul Colibița: Un adolescent de 17 ani a dispărut după ce a căzut dintr-o barcă

12:00

"Ziua fără scroll" este o inițiativă civică, educativă și socială care invită fiecare persoană să ia o pauză de la scroll în data de 11 mai 2025, pentru a-și reconecta atenția la realitate, la sine și la cei din jur. Nu este o zi de interdicții, ci o zi de observare, reflecție și conștientizare colectivă. […]