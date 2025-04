Măsuri „anti-incendiu” la Primăria Sector 5. Piedone Jr. cumpăra stingătoare și 50.000 de sticle de apă cu un preț de trei ori mai mare

08:00

Parcul Păcii a fost reamenajat şi are două locuri de joacă noi, destinate copiilor până în şapte ani, anunţă autorităţile locale. În plus, conform unui răspuns de la jumătatea lunii februarie al Termoenergetica pentru Buletin de Bucureşti, ar trebui ca la 1 mai să fie încheiat şi şantierul din partea vestică a parcului. Potrivit Administraţiei […] The post Sector 6 | Primele imagini cu cele două noi locuri de joacă din parcul Păcii appeared first on Buletin de București.