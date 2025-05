Gigi Becali, un nou dialog cu Marius Şumudică: „Nu te schimba, numărul 1”! I-a propus un transfer la FCSB

16:50

Carlo Ancelotti a făcut un anunț despre viitorul lui la Real Madrid. Managerul madrilenilor a confirmat faptul că a avut o discuție cu Florentino Perez, urmând să dezvăluie pe 25 mai ceea ce va face în sezonul viitor. Carlo Ancelotti mai are un an de contract cu Real Madrid, însă au apărut zvonuri conform cărora […]