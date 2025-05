Dan Petrescu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga! Reacţia lui Ilie Dumitrescu

14:00

CFR Cluj şi U Cluj se întâlnesc în cadrul etapei a şasea a play-off-ului Ligii 1. Partida din Gruia se va desfăşura sâmbătă, de la ora 21:00, LIVE TEXT pe as.ro. Meciul este unul de totul sau nimic pentru ambele echipe. CFR şi U se află la egalitate de puncte, 35, şi au nevoie de […] The post CFR Cluj – U Cluj LIVE TEXT (21:00). Ambele echipe joacă ultima carte pentru titlu appeared first on Antena Sport.