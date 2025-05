Carlo Ancelotti, anunț ferm înainte de El Clasico: „Vom lupta!” Duel decisiv pentru titlul din Spania

23:50

Alexandru Chipciu a fost aproape de eliminare în CFR Cluj – U Cluj 1-0. Fundașul clujenilor a fost „iertat" de Marcel Bîrsan, după ce acesta l-a faultat pe Damjan Djokovic. Imediat după fault, Chipciu a șutat și balonul în afara terenului, gest pentru care ar fi trebuit să primească al doilea cartonaș galben, în minutul […]