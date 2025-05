Alexandru Chipciu, aproape de eliminare în CFR Cluj – U Cluj 1-0. Ce s-a întâmplat pe finalul meciului

11:30

Paris FC, echipa patronată de familia Arnault, cea mai bogată din Europa, a promovat în Ligue 1. Paris FC a făcut 1-1, în deplasare, cu FC Martigues şi şi-a asigurat matematic promovarea în Ligue 1. O aşteaptă vremuri grele pe PSG, care va avea de jucat alte două derby-uri în campionat cu marea rivală din […]