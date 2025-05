Monsieur Macron, schimbați tactica!

10:10

Actualul primar general al Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la prezidenţiale, anticipează că turul al doilea al alegerilor, în care se va confrunta cu liderul AUR, George Simion, va fi unul „dificil”. Chiar și așa, el se declară optimist că va câştiga alegerile. Într-o primă reacție după ce s-a aflat că s-a calificat în turul […] The post Nicușor Dan, reacție după ce s-a calificat în finala pentru Cotroceni: „O să urmeze un tur doi dificil” – VIDEO first appeared on Ziarul National.