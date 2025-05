A doua economie a lumii riscă Marea Deflație

14:50

Postul intermitent nu mai este doar un trend, ci o strategie nutrițională tot mai cercetată și aplicată în întreaga lume. În 2025, tot mai mulți oameni aleg această metodă nu doar pentru slăbire, ci și pentru beneficiile sale asupra longevității, energiei și sănătății metabolice. Însă, ca orice abordare alimentară, are nevoie de informație, personalizare și […] The post Postul Intermitent: Mit sau Miracol pentru Sănătatea Metabolică? first appeared on Ziarul National.