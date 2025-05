Circul s-a mutat la Cotroceni

15:50

Uniunea Europeană pregătește o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a legăturilor rămase între blocul comunitar și Moscova privind aprovizionarea cu gaz, însă, în absența sancțiunilor, va fi dificil pentru cumpărători să rezilieze contractele utilizând opțiuni legale precum forța majoră. Potrivit Reuters, foaia de parcurs vine în contextul în care SUA fac presiuni asupra Rusiei […]