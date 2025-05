Trump are nevoie de o lecție de istorie

14:30

1. Partea bună a votului pentru Simion nu există. Lui Nicușor îi găsesc o singură calitate. E mai bun decât talibanii Clotilde, Drulă, Voiculescu. Dar va fi greu să mai adune voturi. Să presupunem că mai aduce 300.000 – 400.000 de tineri pe 18 mai, care au absentat pe 4 mai, și mai ia 3% […] The post Domnul Ciolacu, un incapabil de mare forță first appeared on Ziarul National.