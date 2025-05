Un avion de la Aeroclubul Caransebeș a aterizat forțat. Cine se afla la bord/Decizia salvatoare a pilotului

12:20

Meteorologii anunță vreme instabilă, în mai multe zone din România, până vineri dimineață, 9 mai. Deși calendaristic suntem în ultima lună de primăvară, la munte, în zonele înalte, sunt prognozate și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață o informare meteo, pentru intervalul 8 mai, ora […]