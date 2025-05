Marea iubire a lui Ion Ţiriac nu s-a mai ascuns! Cuvintele adresate celui mai bogat român

18:40

Ianis Hagi e OUT până la finalul sezonului, după accidentarea suferită în meciul cu Celtic, din runda precedentă. Antrenorul lui Rangers, Barry Ferguson, a confirmat scenariul teribil pentru internaţionalul român. Ianis Hagi a suferit o entorsă la genunchi, fiindu-i afectate şi ligamentele. Internaţionalul român va avea nevoie de o perioadă cuprinsă între şase şi opt […] The post Ianis Hagi, OUT până la finalul sezonului. Antrenorul lui Rangers a confirmat scenariul teribil: „E dureros” appeared first on Antena Sport.