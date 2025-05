Reacţia lui Adrian Mutu după ce Mirel Rădoi a fost surprins cu lacrimi în ochi!

16:20

Gică Hagi a fost deranjat de un subiect la conferinţa de presă premergătoare partidei dintre Farul şi UTA. „Regele" a fost întrebat despre posibilitatea ca echipa sa să dispute barajul pentru cupe europene, însă a evitat răspunsul. Farul ocupă locul al treilea în play-out şi are şanse mari să dispute barajul pentru a participa în