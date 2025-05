Mihai Stoica a rămas mască! Rivalul din Liga 1 pe care l-a lăudat la scenă deschisă: „Este erou acolo”

15:50

Melissa Borcea a avut o apariţie de cinci stele la Abu Dhabi. Fiica de 21 de ani a lui Cristi Borcea a fost surprinsă într-o rochie superbă şi imaginile au ajuns pe reţelele de socializare, unde şi-a lăsat urmăritorii cu gura căscată. Fiica cea mare a lui Cristi Borcea, apariţie spectaculoasă Chiar dacă locuieşte la […] The post Fiica cea mare a lui Cristi Borcea, apariţie spectaculoasă! Melissa i-a lăsat pe toţi cu gura căscată appeared first on Antena Sport.