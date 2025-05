Motivul real pentru care Ilie Năstase vrea să meargă la Vatican, în vizită la Papa Leon al XIV-lea: „Aş fi dispus”

23:20

Ianis Hagi e aproape de transferul carierei. Internaţionalul român îşi va încheia contractul cu Rangers, la finalul sezonului, şi e gata de o nouă aventură. Scoţienii au dezvăluit care ar urma să fie următoarea destinaţie a lui Ianis Hagi. Fiul „Regelui" ar putea evolua într-unul dintre cele cinci campionate de top ale Europei. Ianis Hagi, […]