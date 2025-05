Novak Djokovic şi Andy Murray au întrerupt colaborarea, după 6 luni

16:50

Adrian Mititelu vine cu dezvăluiri de ultimă oră despre viitorul lui Vladislav Blănuţă. Atacantul a impresionat în tricoul celor de la U Cluj, dar va reveni la FCU Craiova la finalul sezonului. Nu va rămâne însă în Bănie pentru că are mai multe oferte. E dorit de FCSB şi Rapid, dar şeful craiovenilor ar vrea […] The post Adrian Mititelu i-a stabilit preţul lui Blănuţă! Dezvăluiri de la negocierile cu Gigi Becali şi Dan Şucu appeared first on Antena Sport.